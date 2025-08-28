Entusiasmo Samb, Massi guarda al futuro

Nasce l’asse pro Samb Vittorio Massi-Luigi Rapullino. E’ tornato decisamente il sereno tra il presidente rossoblù e il ceo di Sideralba Luigi Rapullino che in questa stagione con ben tre marchi (Sideralba, San Park e Mediterraneo Gin) è tornato a campeggiare sulle maglie del club del Riviera delle Palme. Dopo le forti incomprensioni che avevano portato al divorzio al termine della stagione 2023-204 i due imprenditori già dopo la festa promozione in piazza San Giovanni Battista erano tornai a parlarsi. I rapporti pian piano si sono riallacciati. La conferma viene dalle dichiarazioni rilasciate da Vittorio Massi e riprese dalla trasmissione a Ritmo di Samb di martedì sera su Vera Tv, non è intervenuto direttamente in trasmissione. "Io e Rapullino - si legge nell’immagine apparsa sui teleschermi - faremo grandi cose insieme. Per la Samb e per San Benedetto. In passato qualcuno ci aveva messo contro, ma siamo persone intelligenti e lavoriamo per il bene di questa città". Parole importanti che non possono fare che piacere alla tifoseria che vede in Rapullino, soprattutto per la forza economica di Sideralba, un partner ideale per il presidente Massi tale da garantire un futuro importante per il club del Riviera delle Palme. Al momento, non si sa se l’imprenditore campano acquisisca delle quote societarie, ma il fatto di essere di nuovo vicino al sodalizio rivierasco è di buon auspicio per il futuro. E la prima forma di collaborazione, dopo la sponsorizzazione, potrebbe riguardare la questione parcheggi al Riviera delle Palme.

All’esordio con il Bra evidenti sono state le difficoltà da parte dei tifosi a raggiungere lo stadio. Molti si sono poi lamentati anche delle file ai tornelli tanto che in diversi sono entrati al Riviera già a match abbondantemente iniziato. Rapullino potrebbe mettere a disposizione già dalla prossima gara in casa con il Forlì, un’adeguata zona parcheggi nell’area Brancadoro di cui è proprietario. Per la precisione nella zona del San Park dove quest’estate si sono svolte manifestazioni che hanno richiamato migliaia di presenze nella zona. Se sono rose fioriranno Massi, inoltre è intervenuto anche sul calcio mercato della Samb che chiuderà lunedì primo settembre. Eloquenti le sue parole riportate da Vera Tv.

"Sappiamo - si legge dalle parole del presidente rossoblù - che i giocatori che abbiamo preso con il diesse De Angelis che lo ha confermato, sono adatti a questo campionato. E non abbiamo ancora visto uomini come Sbaffo, Paolini o giovani come Iaiunese ed altri che tutti ci invidiano. E poi sappiamo quanto è difficile giocare in una piazza calorosa come San Benedetto. Esordire in Serie C e vincere la prima di campionato dopo il successo in Coppa Italia è di buon auspicio. Ma è un campionato difficile, guai a rilassarsi. Bisogna rimanere con i piedi per terra".

Benedetto Marinangeli