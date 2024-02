Enzo Mellini va in pensione: il saluto dei colleghi

Passaggio dei mezzi con sirena accesa sul piazzale della caserma anche per il saluto ad Enzo Mellini, vigile del fuoco del Comando provinciale di Fermo, in pensione per raggiunti limiti di età, dal 9 febbraio scorso. Mellini è entrato nel corpo dei vigili del fuoco nel 1992. In 32 anni di carriera, ha prestato servizio nei comandi e sedi di Mantova, Bologna, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. E’ nel tempo del servizio a Fermo che ha conseguito diverse abilitazioni professionali tra cui quella da direttore Dos. Mellini ha prestato servizio in missione per calamità nei terremoti di Marche e Umbria, L’Aquila e Amatrice, oltre che in situazioni emergenziali come le alluvioni. A Mellini, il saluto di tutti colleghi, che lo ringraziano per l’insegnamento lasciato, attraverso l’esempio quotidiano in termini di disponibilità, aggregazione, saper fare gruppo. Carattere mite e capacità di trovare sempre soluzioni ad ogni problema, a Mellini tutti augurano una nuova fase di vita, fatta di meritata serenità e tranquillità.

Paola Pieragostini