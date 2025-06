Era scomparso da giorni, trovato morto sotto al ponte di Casa Corazza

Era sparito da alcuni giorni un giovane uomo di circa trent’anni di origini senegalesi regolare in Italia e residente in Amandola, purtroppo il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel pomeriggio di venerdì. Il giovane uomo era stabilmente residente nella città montana da oltre un anno e lavorava per una ditta della zona, ma da alcuni giorni non aveva fatto perdere le sue tracce, un allontanamento volontario, ma questo aveva indotto colleghi e conoscenti a segnalare la sua scomparsa. Per questo si era messa in moto la macchina dei soccorsi, con i carabinieri e i vigili del fuoco dell’area montana che hanno avviato le ricerche nella zona. Purtroppo il corpo senza vita dell’uomo è stato ritrovato intorno alle 16,30 di venerdì sotto al ponte in località Casa Corazza di Amandola. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il corpo non presenta segni di violenza che facciano presagire a un’aggressione o una morta violenta. Il corpo è stato trasferito comunque all’obitorio dell’ospedale di Ascoli Piceno dove è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

a.c.