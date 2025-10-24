Era sotto sorveglianza speciale. Continuava a spacciare da casa

Nonostante fosse sottoposto ad una misura cautelare di sorveglianza speciale, continuava a smerciare droga insieme al suo complice e utilizzando la sua abitazione come base dello spaccio.La cosa, però, non è sfuggita ai poliziotti della squadra mobile della questura di Fermo, che hanno agito in borghese e hanno portato a termine un’operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti. L’attività, condotta a Lapedona, era mirata a monitorare i movimenti di alcuni pregiudicati - fra i quali anche un 28enne tunisino destinatario della misura cautelare della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - tutti sospettati di essere coinvolti in un giro di spaccio. Durante l’appostamento, gli investigatori della squadra mobile, guidati dal dirigente Gabriele Di Giuseppe, hanno notato uscire dall’abitazione un noto pregiudicato bengalese poco più che 20enne, il quale si stava accingendo a salire su una Lancia Ypsilon, a bordo della quale si trovavano altre tre persone.Prima che il veicolo si allontanasse, i polizotti hanno deciso di intervenire per procedere all’identificazione dei presenti ma, in quel frangente, il bengalese – che stava per salire in auto – si è dato improvvisamente alla fuga a piedi. Gli agenti in borghese lo hanno inseguito per le vie del centro, notando che durante la corsa si era liberato di un vasetto di vetro subito recuperato. Al suo interno sono stati rinvenuti 20 involucri termosaldati contenenti cocaina per un totale di quasi 10 grammi.Il giovane è stato fermato poco dopo e accompagnato a casa per ulteriori controlli. All’interno dell’abitazione c’era il suo amico “sorvegliato speciale” che, alla vista degli agenti, ha immediatamente tentato di disfarsi di un involucro di carta da forno contenete dell’hashish, ma senza riuscirci. Il 20enne bengalese è stato denunciato alla Procura delle Repubblica di Fermo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga è stata sequestrata. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di contatti dei due giovani e chiarire il ruolo di ciascuno nell’attività di spaccio.Fabio Castori