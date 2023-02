Sulla querelle legata alla censura della Traviata per gli studenti intervengono anche Matteo Marchegiani, segretario generale Arcigay Comunitas Ancona, e Giacomo Galeotti, presidente Arcigay Agorà Pesaro-Urbino: "Ci sorprende l’estremo pregiudizio che ha dettato il secco ’no’ da parte dei sindaci di Fermo ed Ascoli. Come Associazioni riteniamo questa scelta legata a un’enorme inconsapevolezza di ciò che succede nel mondo e di profondo scollamento da parte di chi si trova ad amministrare queste città con le persone più giovani. Troviamo avvilente che ragazzi e ragazze vengano sempre pensati come esseri da proteggere tout court da cose che invece conoscono già o che sarebbe bene che conoscessero attraverso il bello, come l’arte può essere, e non attraverso la volgarità e la disinformazione selvaggia che spesso arriva loro in maniera casuale (dai social, dall’internet in generale, dalla tv). Questo tipo di politica vuole allontanare i giovani da ciò che è complesso perché pensa che le nuove generazioni siano uguali a loro, eliminando così l’ennesima opportunità di riflessione e di crescita".