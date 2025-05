Erano evasi dai domiciliari: due denunce

I carabinieri hanno intensificato le operazioni di controllo sui soggetti sottoposti a misure restrittive domiciliari. A Monterubbiano, i militari del posto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 28enne tunisino. Il giovane pur essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si è assentato senza giustificata motivazione o autorizzazione ed è stato sorpreso mentre stava rientrando in casa. In considerazione di precedenti analoghe violazioni, il 28enne è stato denunciato per il reato di evasione continuata. I carabinieri del Radiomobile di Fermo, invece, hanno denunciato per evasione un 23enne tunisino, in quanto, sottoposto a misura restrittiva in base ad una ordinanza emessa dal tribunale di Rimini per i reati di rapina e furto. Il giovane non è risultato presente in casa durante l’esecuzione di più controlli. I Carabinieri hanno richiesto l’aggravamento delle misure nei confronti dei due soggetti.