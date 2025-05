"Erbacce e rovi, da otto mesi nessuno interviene"

Un problema di pulizia e decoro e di rispettosa convivenza tra vicini, di minima entità, che poteva essere risolto in un amen e invece accade che, a distanza di oltre otto mesi, un residente nel quartiere Luce ancora non riesce a ottenere lo sfalcio delle erbacce e dei rovi cresciuti nel terreno incolto confinante col suo, che stanno invadendo la sua proprietà, portando insetti di ogni genere, serpentelli, sporcizia sulle sue coltivazioni.

"E’ da settembre che sto chiedendo che qualcuno intervenga e risolva un problema che è di poco conto, ma per me rappresenta parecchi disagi che sto subendo ingiustamente" lamenta il cittadino che, determinato, continua a sollecitare l’intervento della Polizia Locale.

Dal Comando fanno sapere che è stato emesso un verbale nei confronti della proprietà (a difficoltà si aggiunge difficoltà perché il terreno è oggetto di asta fallimentare), che è stato coinvolto anche il Consorzio di bonifica Valtenna. Qualora non si riesca a risolvere per quella via, il Comune può provvedere (con i suoi tempi) per poi essere risarcito dalla proprietà o dalla curatela.

Conclusione: "Assurdo che non si riesca a cavare un ragno dal buco per una questione così semplice".