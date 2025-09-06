Erbe di campo, visite e musica. Il borgo presenta le sue bellezze

Si annuncia una Grottazzolina tutta da scoprire in occasione di ‘Borghi Aperti’, manifestazione che il Comune ha inserito nella programmazione estiva del paese che si svolgerà domani 7 settembre a partire dal pomeriggio. Per l’occasione l’Amministrazione, la Pro loco, le associazioni ‘Girovagando Grotta’, ‘Noi Marche’ e consulta giovanile, hanno allestito una serie di iniziative di vario genere per scoprire le bellezze e la cultura nascosta nel borgo dell’entroterra Fermano.

Si parte alle 16 da palazzo Benedetti in piazza Umbero I con l’evento esperienziale sulle erbe di campo. Utilizzando il sapore del monto antico, gli ospiti potranno scoprire come realizzare prodotti per la bellezza e il benessere, attraverso la realizzazione di unguenti. L’attività sarà visionata dall’archeologa Carla Di Cintio, che in collaborazione con la naturalista Marisa Nanni, proporrà un laboratorio sul tema, evento ad ingresso libero, ma è gradita la prenotazione (328-6610017 wapp).

A partire dalle 17,30 partiranno le visite guidate a palazzo Pupilli in Corso Vittorio Emanuele II. Un edificio ottocentesco nel quale gli interni sono rimasti immutati dall’ultima presenza dei suoi proprietari. Tra particolarità artistiche, di mobilio, ricordi, collezioni e soffitti affrescati si rimane incantati e in un luogo nel quale il tempo sembra essersi fermato. Di particolare valore l’antica erboristeria rimasta praticamente inalterata dal secolo scorso.

Alle 18 di fronte al Municipio si terrà il concerto per pianoforte dal titolo ‘ Da Bach a Chopin, viaggio in musica’. A chiudere il programma alle 19 in piazza Castello si terrà lo spettacolo comico tutto marchigiano con Betta Sabatini e Mirko Eleonori dei ‘Generi Elementari’. Una commedia dedicata ad una donna divisa a metà tra la sua parte femminile e quella rustica. Nella continua ricerca dell’uomo perfetto che possa amare le sue rotondità, ma altrettanto le sue tradizioni contadine. Una donna che vive in un mondo troppo stretto, dove deve bisogna seguire le mode e le necessità del momento che però non rispettano la propria intima natura.

Infine ci sarà una cena con grigliata in linea con la volontà di promuovere gli antichi borghi. Per info e costi riguardanti la cena contattare la Pro Loco al 339-3329241. Un modo diverso di trascorrere queste ultime giornate di tepore prima dell’arrivo dell’autunno alla riscoperta dei borghi e delle tradizioni.

Alessio Carassai