Eremo di San Leonardo in degrado. Finalmente si muove qualcosa

Finalmente dopo anni di attesa probabilmente entro la prossima primavera inizieranno i lavori per il recupero dell’eremo di San Leonardo, meta ogni anno di migliaia di visite all’interno della gola dell’Infernaccio di Montefortino. Ci sono voluti degli anni, ma alla fine il progetto definitivo, realizzato dall’ingegnere Massimo Conti per conto della Curia di Fermo, che prevede il recupero della struttura è stato depositato. Stiamo parlando dell’eremo di San Leonardo, la chiesa costruita da padre Pietro Lavini, denominato anche il muratore di Dio, anche grazie all’aiuto di qualche volontario del territorio, che ha realizzato questa struttura su uno sperone di roccia nella gola dell’Infernaccio, un luogo divenuto in simbolo di fede tanto che ancora oggi si organizzano pellegrinaggi di preghiera verso l’eremo oltre ad essere una delle mete di maggiore interesse da parte dei turisti dei Sibillini. La chiesa era stata danneggiata dal sisma del 2016 specie nel versante est, ma nonostante l’espressa volontà delle istituzioni, l’iter per poter riportare la struttura al suo antico splendore e renderla nuovamente fruibile ai fedeli e visitatori è stato lungo e non senza difficoltà. Intorno alle metà di agosto è stato effettuato un sopralluogo alla presenza dell’ingegnere Massimo Conti, del commissario per la ricostruzione Guido Castelli, il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni, un rappresentante della Sovrintendenza della Marche e dai tecnici dell’Anas che durante l’estate sono stati impegnati a ripristinare la strada che conduce alla gola dell’Infernaccio da un movimento franoso. "La notizia dell’approvazione definitiva del progetto di recupero dell’eremo di San Leonardo – commenta Domenico Ciaffaroni – ci riempie di gioia, ora che si sta predisponendo anche la copertura finanziaria, siamo fiduciosi che entro la prossima primavera i lavori per il suo recupero potranno iniziare. C’è un aspetto che non va trascurato circa il 50% della spesa complessiva sarà assorbita dalle difficoltà di portare in quota il materiale per i lavori. Per la messa in sicurezza venne utilizzato un elicottero, ma i costi furono altissimi, si sta valutando una soluzione differente. La struttura sarà dotata di nuovi servizi per rendere la sua fruizione più facile da parte di fedeli e visitatori".

Alessio Carassai