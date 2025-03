"Ero solo un ragazzino e non sapevo molte cose"

"Ero solo un ragazzino quando sono andato via dall’Istria e non sapevo molte cose. La mia famiglia è stata tra le prime ad andarsene". Così inizia a raccontare la sua esperienza Egidio Diminic, 85 anni, parente di Demian. "Dopo la guerra ci fu un referendum per chiedere alle persone da che parte stare: Italia o Jugoslavia. Si passò al governo slavo e quelli che la pensavano così, punirono chi votò contro. A mio padre fecero perdere il lavoro, altri subirono aggressioni ed omicidi. Chi non accettò l’esito del referendum, per rimanere italiano dovette abbandonare tutto e andar via. Si poté partire in modo volontario con passaporto fino al 1957. Dopo di che, chi non volle integrarsi al governo slavo fu costretto a scappare. Molte persone furono imbarcate su navi che partivano dal porto di Pola dirette a Trieste per essere sistemati in campi profughi. Uno di questi era il San Sabba munito di forno crematoio, utilizzato come campo di concentramento durante la guerra. Altri emigrarono in tutto il mondo. Circa 350mila persone sono andate via dall’Istria cercando di portare con sé quanto più potevano. Noi ce ne andammo volontariamente e giunti in Italia siamo finiti al campo profughi ad Udine. Da lì, in un centro di accoglienza a Tortona (Al) per poi trasferirci in una casa popolare ad Alessandria. La vita per noi esuli istriani non era facile: eravamo discriminati e trattati male".

Classe II A