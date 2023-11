Erogazione di contributi per le spese degli eventi

Per la prima parte della stagione teatrale 2023-2024 il dirigente comunale del settore servizi culturali e sociali ha determinato l’erogazione di contributi per le spese relative al programma degli appuntamenti definito dalla Giunta municipale.

All’Amat ha assegnato un contributo di 23.500 euro di cui 5.000 riferito al 2023 e 18.500 al 2024. Da evidenziare che la somma a favore dell’Amat non ha la natura di corrispettivo, in quanto non viene erogato a fronte di rapporti obbligatori a prestazioni corrispettive, per cui non ricade nel

campo dell’applicazione dell’Iva. Alla Compagnia della

Marca per lo spettacolo nUOVA.IO, scritto e diretto da Roberto Rossetti, da realizzare il 4 maggio 2024, ha assegnato un contributo di importo

pari a 3.850,00 euro Iva inclusa. Inoltre assegnazione di 707,60 euro Iva inclusa alla

ditta Fisal di Gianfranco Sabbatini C. per la promozione della stagione in Corriere

news e Corriere Proposte.

Non è dovuto il pagamento del contributo dell’autorità nazionale anticorruzione essendo l’importo della

Ditta Fisal inferiore a 40.000 euro. Da ultimo il dirigente

ha previsto anche 500

euro per varie ed

eventuali.

