Eroina, coca e hashish: tanti piccoli assuntori cadono nelle rete dei carabinieri

Controlli a tutto campo dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo. A Porto San Giorgio i militari dell’Arma hanno segnalato all’autorità prefettizia, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un giovane marocchino originario di Perugia, trovato in possesso di 7 grammi di cocaina e una fiala di metadone. A Massa Fermana invece, i carabinieri di Falerone hanno segnalato un altro giovane marocchino, trovato in possesso di 1 grammo di hashish, in questo caso il giovane ha subìto anche il ritiro della patente poiché all’atto del controllo era alla guida dell’auto. Sempre a Porto San Giorgio, i militari dell’Arma hanno sorpreso un egiziano di 21 anni che, nei pressi di Lido Tre Archi, è stato trovato in possesso di 2 grammi di hashish. Un altro giovane egiziano è stato invece segnalato, sempre a Lido Tre Archi, per il possesso di 1 grammo di hashish, analogamente un giovane turco trovato in possesso di 2 grammi di hashish. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fermo, a Rapagnano hanno controllato e segnalato un altro egiziano 20enne, trovato in possesso di 1 grammo di hashish. Stesso destino per un tunisino di 24 anni fermato dai carabinieri di Porto San Giorgio con 3 grammi di hashish. I militari dell’Arma di Falerone hanno segnalato un 20enne di Macerata, in possesso di 2 grammi di cocaina e 2 di hashish. A Rapagnano i militari del Radiomobile della Compagnia di Montegiorgio hanno invece controllato un giovane indiano in compagnia di un uomo di Macerata e a bordo dell’auto hanno trovato in loro possesso pochi grammi di eroina. I due sono stati segnalati e sono state avviate le procedure per il ritiro della patente. Patente ritirata per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti per un 50enne di Ascoli Piceno, controllato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fermo in seguito ad un incidente nel quale era rimasto coinvolto. Infine Patente ritirata anche ad Amandola e denuncia per guida in stato di ebrezza per un 40 enne di Comunanza, risultato positivo all’alcoltest.