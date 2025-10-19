Eroina nascosta negli slip, condannato

Aveva nascosto l’eroina negli slip sperando di non esser scoperto ma, quando i carabinieri l’avevano fermato per un controllo, era stato tradito dal suo nervosismo ed era stato scoperto. Nei guai era finito un operaio-pusher 40enne di Montappone in trasferta nel Maceratese. Per questo motivo l’uomo è finito alla sbarra e, a conclusione del processo, è stato condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione era stata messa a segno dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata, che avevano trovato il 40enne con o con 52 grammi di eroina ancora da tagliare. I carabinieri avevano fermato l’operaio pusher a Montecosaro Scalo, mentre era alla guida di un’Audi A3 e con lui c’era un altro uomo. Il 40enne si era mostrato subito nervoso e impaziente di riprendere la marcia. Così i militari dell’Arma si erano insospettiti e avevano approfondito il controllo, sia in auto che sulla persona. Le scrupolose verifiche avevano permesso di rinvenire occultati negli slip dell’uomo un involucro con all’interno 52 grammi di eroina purissima, mentre in un borsello in suo possesso era stato trovato un bilancino di precisione utilizzato per pesare la droga. A quel punto i carabinieri avevano fatto scattare una perquisizione anche nell’abitazione di Montappone del 40enne, dove erano stati rinvenuti altri due bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. Materiale che aveva definitivamente incastrato l’operaio pusher.

fab.cast.