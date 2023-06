Eroinomane condannato "Preferisco stare in carcere"

Il giudice lo condanna a tre anni di reclusione per rapina, con possibilità di essere scarcerato per i problemi di droga, ma lui rifiuta per non ricadere in tentazione. Protagonista dell’insolito epilogo processuale è stato un 30enne fermano, difeso dall’avvocato Igor Giostra, finito davanti al gip del tribunale di Napoli per una rapina commessa ai danni di una donna. Tutto prende il via quando l’imputato, dopo un lungo e sofferto percorso di recupero portato a termine con successo, vive improvvisamente un momento di difficoltà e una ricaduta nell’uso di eroina. Per procacciarsi il denaro necessario all’acquisto della droga compie una rapina nel centro di Napoli, ma il bottino è magro, appena qualche decina di euro, e, per di più, nel corso della colluttazione, il giovane smarrisce, senza avvedersene, il proprio portafogli con all’interno il documento d’identità. Il 30enne finisce, così, per rivolgersi e consegnarsi, denunciando lo smarrimento della propria carta d’identità, a quelle stesse forze dell’ordine già sulle sue tracce per effetto dell’identikit reso dalla vittima della rapina. Quello che colpisce, però, non è la dinamica dei fatti, banale, al limite del kafkiano, piuttosto la decisione del giovane, maturata di concerto col proprio difensore, l’avvocato Giostra, di restare in carcere e di non avanzare, all’esito dell’udienza, svoltasi con rito abbreviato, alcuna richiesta di revoca della custodia cautelare, sebbene questa fosse proceduralmente concedibile. "Ho trovato sorprendente e mai mi era capitato in tanti anni di professione, al pari del pm e del gip - commenta l’avvocato Giostra - che un mio assistito volesse restare in carcere quando avrebbe avuto tutte le possibilità di tornarsene a casa. Poi, però, ho compreso quanta amarezza e coraggio ci fossero dietro quella scelta: amarezza, per aver tradito la fiducia di tutti coloro, specie i genitori, che lo avevano supportato nel lungo percorso di disintossicazione; coraggio, perché decidere di rimanere fra le sbarre, anche se solo per poco tempo, è segno di una consapevolezza della propria incapacità a frenarsi autonomamente che, difficilmente, matura in un soggetto dedito all’abuso di eroina e, per questo, poco lucido ed avveduto nel proprio agire". Spesso, però, succede che, una volta emancipatisi da un ambiente "protetto" come quello di una struttura, carceraria o residenziale che sia, e tornati nella vita di ogni giorno, i giovani, già vittime di dipendenza, si trovano a gestire difficoltà nei rapporti interpersonali difficilmente superabili.

"Da un lato – aggiunge Giostra, da sempre attivo per sensibilizzare sul problema - sperimentano la diffidenza e il pregiudizio da parte di chi gli sta intorno e, magari, potrebbe offrire loro un’occupazione e una chance concreta di reinserimento sociale; dall’altro, avvertono l’esigenza di cercare un riparo e un aiuto che, venuto meno quello degli operatori, finisce, quasi sempre, per riportarli nell’ambiente criminogeno e nelle frequentazioni da cui si erano, frattanto, allontanati". E’ per questa ragione, che c’è la necessità di tornare a parlare maggiormente dei problemi e degli effetti deleteri collegati al consumo di stupefacenti. "Ci vogliono – conclude Giostra - programmi e incontri da organizzarsi nelle scuole o nei poli di aggregazione giovanile. Bisogna far capire quanto sia difficile discostarsi dalla droga dopo la prima volta".

Fabio Castori