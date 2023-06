Erosione del Chienti, strada a rischio

Pochi metri, appena 4, separano la carreggiata della provinciale Lungo Chienti dall’insenatura creatasi con l’erosione degli argini avvenuta in seguito alle ultime bombe d’acqua che hanno cambiato il corso del fiume, creando un serio rischio per la sicurezza stradale. Per rendersi conto di quanto sta accadendo, basta percorrere quella strada e accorgersi della pericolosa rientranza del Chienti che ha eroso un’ampia porzione di terreno (circa 20 metri in neanche una settimana, riferiscono i residenti), trascinando via anche alberi e sterpaglie. "La strada provinciale 150 collega le province di Fermo e Macerata, corre parallela al fiume – rileva un residente nella sua segnalazione – ed è particolarmente trafficata dagli operai che lavorano nelle zone industriali Brancadoro (a Sant’Elpidio a Mare), nel Villaggio del Lavoro di Montegranaro e nell’area industriale di Monte San Giusto, oltre che da chi abita in zona". Una arteria stradale che diventa strategica quando accadono incidenti sulla superstrada Val di Chienti e il traffico tra Morrovalle e Montecosaro, viene deviato su questa provinciale. "Nel corso degli anni, c’è stato qualche straripamento del Chienti o del Cremone (suo affluente) ma – sottolinea il cittadino – una erosione così importante è avvenuta solo una volta, nel 2011 e la macchina dei soccorsi (e la Provincia, ndr) si è subito attivata per posizionare blocchi di cemento a protezione dell’argine (per 350mila euro, ndr), per evitare che l’acqua potesse ‘mangiare’ la strada".

In quel caso, il tratto interessato era appena più a monte del punto critico che si è creato adesso. "La situazione è analoga a quella di 12 anni fa, ma purtroppo stavolta non si è mosso nessuno, a parte l’amministrazione comunale che quotidianamente effettua sopralluoghi e monitoraggi, constatando che, in neanche una settimana, sono stati inghiottiti oltre 20 metri di argine, arrivando a quattro metri dalla strada e, "continuando di questo passo, ci vorrà una manciata di giorni perché il fiume raggiunga la carreggiata". Dovesse realmente accadere la strada verrebbe chiusa, ma con tutti i disagi che ne deriverebbero per i tanti che la percorrono. "I residenti si sentono disarmati e non sanno più a chi rivolgersi". L’ideale sarebbe intervenire subito con blocchi di calcestruzzo, "con un dispendio di denaro pubblico nettamente inferiore a quanto servirebbe per ricostruire la strada".

Marisa Colibazzi