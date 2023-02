Errati pagamenti, rimborsi Tari per 3.800 euro

In relazione agli anni di imposizione 2017-2022 per la Tari, tassa rifiuti, sono stati chiesti dai contribuenti rimborsi per complessivi 3.808,01 euro comprensivi di imposta, addizionali ed interessi. Somme richieste nel 2021-2022 per tributo versato ma non dovuto o dovuto in misura inferiore, per errata modalità di adempimento o errori formali da parte dei contribuenti o per variazione nei presupposti di imposizione. Sono pervenute altresì richieste di riversamento in favore dei Comuni di Porto Sant’Elpidio e di Posada (NU) per somme relative rispettivamente agli anni 2016 e 2017 erroneamente versate al Comune di Porto San Giorgio a causa di un’errata digitazione del codice ente nel modello F24 predisposto per i versamenti tributari. L’ufficio comunale ai tributi ha curato l’istruttoria.