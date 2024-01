Esaltante vittoria della Carlo Forti con la capolista Lasersoft Riccione

Scoppiettante affermazione della Carlo Forti – Axore.it che, in casa, supera al tie-break la capolista Lasersoft Riccione nell’ultima giornata del girone di andata. Una partita emozionante e bellissima, nel corso della quale le rossoblù di Jana Kruzikova e Marco Sbernini sono andate sotto per due volte, riuscendo però sempre a rimontare e ad aggiudicarsi il set decisivo ai vantaggi. "È stata una grande partita – ha detto l’assistant coach rossoblù, Marco Sbernini – che sapevamo sarebbe stata difficile e che speravamo fosse lunga, visto che di fronte avevamo la prima della classe". Proprio la tranquillità e la determinazione messe in campo hanno dato alle rossoblù la possibilità una chance per vincere che alla fine hanno ben sfruttato: "Abbiamo conquistato due punti pesanti – prosegue Sbernini -, anche perché avevamo a disposizione solo due cambi, visto che non erano a disposizione la Mastrilli, infortunata e le ragazze che in contemporanea giocavano con la nostra squadra di serie D". Sesta vittoria consecutiva per Tiberi e compagne che comporta il mantenimento della quarta posizione in classifica, a soli due punti dalla terza piazza, utile per l’accesso ai playoff.