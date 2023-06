Esame di maturità La carica dei 3.658 studenti

Venditti l’ha cantata con tutta la sua poesia, ci ha messo sentimento e bellezza ma loro, i maturandi, la devono vivere in pieno la loro notte prima degli esami, con tutte le ansie del caso, con meno poesia e affrontando la vita come viene. È la prima vera prova per diventare grandi, domani la campanella suona alle 8,30 per un piccolo esercito di studenti. L’ufficio scolastico di Ascoli e Fermo è unico e conta 3.658 ragazzi, sparsi su 60 sedi, che domani prenderanno carta e penna per affrontare il primo scoglio, il tema di italiano, da scrivere in sei ore. Nelle Marche sono in totale 13.669 i maturandi, sono più di 4 mila ad Ancona, circa 3 mila a Macerata e altrettanti nella provincia Pesaro e Urbino. Dopo l’emergenza Covid si torna alla normalità, commissione mista di docenti interni ed esterni alla scuola, due prove scritte e un colloquio. Oggi è tempo di scrivere, i candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli studenti possono scegliere, tra le sette tracce, quella che pensano sia più adatta alla loro preparazione e ai loro. Ovviamente è partito il toto tema, si punta sugli anniversari, a partire dai 160 anni dalla morte di Gabriele D0’Annunzio, i 60 anni della morte di Beppe Fenoglio, il suo ‘Il partigiano Jhonny’ è uno dei libri più letti dai giovani. E ancora, sono 50 anni dalla morte di Carlo Emilio Gadda, passando per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni che pure va sempre bene rispolverare. Sono anche 100 anni dalla nascita di Don Milani, infiniti gli spunti che i suoi pensieri possono offrire. Il giorno successivo tocca alla seconda prova, riguarda una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, invece, la prova verte su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo e non su discipline. Quello che è uguale per tutti è che è vietato l’uso del cellulare e di dispositivi elettronici, come succede anche durante i concorsi pubblici, pena l’esclusione dall’esame. Il colloquio si svolge dopo gli scritti e riguarda anche l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Si tratta di un colloquio in chiave multi e interdisciplinare: in poche parole, la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Il consiglio per tutti è di lasciar perdere i libri, almeno per questa notte prima degli esami, riposare i pensieri e poi vivere l’esperienza più intensa della vita, poche ore utili per diventare grandi.

Angelica Malvatani