Esami, la lettera di un papà: "Sono già orgoglioso di te"

Sono i giorni dell’esame di maturità, i giorni in cui si arriva alla fine di un percorso di studi e si guarda verso l’età adulta. I ragazzi stanno vivendo con emozione questo passaggio bellissimo e c’è chi li aspetta a casa con lo stesso stato d’animo. Questo è il pensiero di un papà che vuole accompagnare con dolcezza questo momento e scrive per Sara parole colme d’amore e di vicinanza: "Cara figlia Sara Miriam Srhir (nella foto), mentre ti prepari ad affrontare questo importante esame, voglio esprimerti tutta la mia fiducia e il mio amore. La maturità non è solo un traguardo scolastico, ma anche un momento significativo nella tua crescita come persona. Sappi che hai lavorato sodo per arrivare a questo momento e che hai tutte le capacità per superare questa sfida. Ti auguro di affrontare l’esame con serenità, concentrazione e fiducia nelle tue abilità. Sappi che questo momento può essere difficile e che puoi sentirti ansiosa o preoccupata. Ma voglio che tu sappia che io credo in te, nella tua intelligenza, nella tua determinazione e nella tua capacità di superare ogni ostacolo. Un ringraziamento speciale a tutto l’ente scolastico dalla Preside a tutti gli insegnanti per il loro operato nell’insegnare ai nostri figli. Ricordati che, indipendentemente dal risultato, io sono orgoglioso di te e delle tue conquiste. Sei già una giovane adulta, meravigliosa e capace, io sono qui per supportarti in ogni momento. Ti auguro tutto il meglio per l’esame di maturità e per il tuo futuro. Sei amata e apprezzata più di quanto tu puoi immaginare. Con tutto il nostro amore e la nostra fiducia Papà, Mamma, tua sorella tuo zio e il grande nonno Dino. Papà, Srhir Hassan". Sara ha già conquistato il traguardo più importante, è una giovanissima donna che sta costruendo il suo futuro, insieme con una famiglia bella e affettuosa che è attorno a lei sempre.