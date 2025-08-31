Esami tra ritardi e disservizi, protesta per la Casa di Comunità

Una mattinata complicata alla radiologia della Casa di Comunità elpidiense. Non una novità, ma stavolta le lamentele degli utenti (meglio detti pazienti che, a volte, la pazienza finiscono per esaurirla) sono state più rumorose del solito provocando un certo trambusto nella sala d’attesa affollata fin dalle prime ore del servizio.

Non una questione di professionalità o meno del personale "ma di un malcostume che perdura da tempo, una mancanza di rispetto degli orari fissati che è poco corretta verso l’utenza" è la lamentela. Accade che sin dai primi appuntamenti della mattinata, gli orari della prenotazione non vengono rispettati per cui chi è in lista a inizio giornata, in maniera poco comprensibile, a dover aspettare mezz’ora e più per l’esame, cosicché i tempi si dilatano, la sala d’attesa si riempie e, come è accaduto l’altro giorno, quando l’attesa si prolunga eccessivamente qualcuno, esasperato, finisce per sbottare e per rinunciare all’esame perché magari, prevedendo di effettuarlo in tempi congrui, doveva andare a lavorare o, comunque, aveva programmato altri impegni nella propria giornata.

"Agli sportelli non sanno giustificare questi ritardi nell’avvio mattutino del servizio e, siccome questa sembra una consuetudine, l’ulteriore beffa arriva quando ci si rivolge all’Urp per segnalare il disagio di incomprensibili attese fin dalla prima mattina – racconta una utente proveniente dal comprensorio - sperando che una qualche sollecitazione sarebbe arrivata dall’alto al personale per una maggiore tempestività nell’offrire il servizio, ci si sente consigliare di inviare una mail e poi si vedrà. Insomma, inutile anche provare a segnalarle certe situazioni. Ma qui si tratta di mancanza di rispetto".

E poi ci sono le situazioni surreali: "L’altro giorno, alla cassa non avevano i contanti per il resto per cui, trovandosi in difficoltà, hanno affisso un foglio (foto) in cui si obbligava al solo pagamento con il bancomat. Risultato? Qualche anziano sentendosi in difficoltà, mortificato per non poter pagare con la moneta elettronica, se n’è andato rinunciando alla prestazione. Ma si possono trattare così le persone?".