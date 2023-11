Escalation dei femminicidi: "Bisogna insegnare il rispetto"

Educazione al rispetto e prevenzione del disagio. Questa la linea di azione contro la violenza di genere, sostenuta e applicata in modo concreto dalla Commissione per le pari opportunità della provincia di Fermo, la cui delega è in capo alla dottoressa Luciana Mariani. Dinanzi alla realtà dell’omicidio della 22enne Giulia Cecchetin, 105 esima vittima di femminicidio nel 2023, impossibile non ascoltare la voce del territorio attraverso le parole di Mariani. "Nessuno ha la ricetta per risolvere la piaga sociale della violenza di genere – dice – ma se pensiamo che a fronte di tanta sensibilizzazione i casi di morte aumentano, dobbiamo ammettere che non stiamo andando nella via giusta, altrimenti non saremmo qui a fare i conti con l’ennesima vita spezzata e distruzione di famiglie, amici, comunità."

Il femminicidio si verifica nelle grandi città così come nelle piccole province. Fermo come tutela il territorio in questo senso?

"Offrendo apertura all’intercettazione del disagio, facendo informazione e impegnandosi con progetti scolastici mirati all’acquisizione del valore del rispetto della persona, che sia donna, uomo, diversamente abile, fragile o anziano".

Ci traduce le parole in fatti? "Sul fronte della prevenzione va ricordata l’istituzione della Casa Rifugio, le 5 sedi del Cav, l’avvio del progetto ‘Sulla strada del rispetto’ che consiste nel raggiungere ogni Comune della provincia, dove in accordo con il sindaco incontriamo farmacisti e medici di ambulatori di medicina generale per lasciare opuscoli informativi sui Cav da diffondere alla popolazione sia in termini di aiuto fornito da figure professionali sia in termini di difesa della qualità della vita. Sul fronte dell’educazione il nostro impegno è rivolto agli studenti. Abbiamo organizzato incontri mirati al linguaggio inteso come prima forma di presa di coscienza del principio del rispetto. Per il 2024 è in iter un progetto pilota per la provincia, da realizzare con gli studenti e genitori". Quanti sono stati dal primo gennaio ad oggi, gli accessi alla Casa Rifugio e quante le richieste giunte nei cinque centri antiviolenza?

"Sei donne e sei minori sono stati accolti dalla Casa Rifugio, 38 richieste di aiuto ai Cav".

Qual è la sua personale riflessione?

"E’ necessario abbattere l’individualismo che contraddistingue la società attuale, scardinare pregiudizi, ripristinare il principio del rispetto umano, per se stessi e per l’altro, fare in modo che chi commette violenza faccia percorsi di consapevolezza prima che si arrivi a tragici epiloghi. E’ necessario intercettare i disagi prima che esplodano, sviluppare la coscienza sana nei giovani, abbattere i muri di tutte le solitudini e le alienazioni e raggiungere i nuclei familiari a cui dare sostegno nel bisogno" Come?

"Partendo da progetti ministeriali per le scuole con l’introduzione di lezioni sull’affettività, ricreando reti di relazioni umane, dando fondi per strutturare interventi e sostenere le risorse professionali quali psicologi, sociologi e avvocati".

Invertire una cultura richiede tempo. Non crede?

"Appunto. Ognuno di noi può contribuire a farlo da subito". Paola Pieragostini