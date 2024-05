Esce di casa per andare a scuola e scompare nel nulla: ritrovato il 14enne

Porto San Giorgio (Fermo), 14 maggio 2024 - E’ stato ritrovato il ragazzino di 14 anni che stamattina era uscito di casa dicendo che sarebbe andato a scuola, ma che in classe non è mai arrivato. Sono state ore di angoscia per i genitori del 14enne di Porto San Giorgio, ma fortunatamente tutto si è concluso per il meglio. Il ragazzino sta bene.

L’allarme era scattato nel primo pomeriggio e con esso anche il piano provinciale della prefettura per la ricerca delle persone scomparse.

Dopo l'assenza in classe comunicata ai genitori da parte della scuola, sono partite le chiamate sul cellulare del ragazzo da parte dei familiari, ma senza ottenere alcuna risposta.

I genitori, a quel punto, hanno effettuato la segnalazione ai carabinieri di Porto San Giorgio che hanno subito diramato a tutte le forze dell'ordine la foto del ragazzino. Dopo la denuncia sono scattate le ricerche a tutto campo e nelle zone limitrofe, fino al ritrovamento in serata.