Esche topicide, aree transennate

Non è stato sufficiente raccogliere le decine di esche topicide ‘seminate’ nella spiaggia antistante la pineta e nella pineta stessa, per avere la certezza di aver scongiurato ogni rischio per la salute delle persone oltre che degli animali. Così, per la messa in sicurezza completa della pineta e della spiaggia antistante, il sindaco Massimiliano Ciarpella ha firmato una specifica ordinanza, le aree interessate dalla presenza di quelle esche (lungo l’arenile di via Trieste, in corrispondenza della pineta demaniale e dei relativi percorsi ciclabili e pedonali) sono state transennate e sono stati apposti ovunque cartelli di allerta, invitando i cittadini che frequentano quegli spazi a prestare la massima attenzione. Un provvedimento drastico che si è reso necessario in seguito del rinvenimento delle esche topicide dei giorni scorsi, ma anche perché altre esche sono state trovate dai cittadini nei giorni successivi portando a credere che l’inqualificabile fenomeno avesse dimensioni ben più ampie, che non andava affatto sottovalutato tanto da richiedere un intervento più massiccio e, soprattutto, risolutivo. "Nelle prossime ore interverrà una ditta specializzata per provvedere alla bonifica dell’area – fa sapere anche il sindaco Ciarpella – e saranno intensificati i controlli". L’invito che viene rivolto ai proprietari di animali d’affezione, qualora vogliano passeggiare sulla battigia, o in pineta, di munirli di museruola per evitare che incautamente possano ingerire bocconi avvelenati. Accorgimenti che dovranno essere adottati almeno finché non saranno completate le operazioni di bonifica. Inoltre, nel caso in cui venissero trovate altre esche o bocconi sospetti, l’invito è di usare tutte le cautele necessarie, di evitare il contatto e avvisare la Polizia Locale e l’Ast. "Ringrazio tutti per la collaborazione" conclude il sindaco assicurando che "sono state adottate tutte le misure per tutelare la salute di tutti, animali compresi". Nella serie di commenti indignati e al vetriolo che corrono sui social all’indirizzo di chi ha sparso le esche topicide consapevole delle gravissime conseguenze che ne sarebbero potute derivare, c’è anche chi alla rabbia unisce il rammarico per la pessima pubblicità che potrà derivare alla città, a ridosso delle prime avvisaglie della bella stagione, da un episodio deplorevole per il quale andranno individuati gli artefici, chiamandoli ad assumersi le proprie responsabilità.

Marisa Colibazzi