Escono di casa e vengono beccati

Un arresto e due denunce. E’ questo il bilancio dell’intensa attività di monitoraggio del territorio, da parte dei carabinieri, sui luoghi frequentati da individui noti per avere precedenti di polizia. Un’operazione mirata che ha avuto come obiettivo l’identificazione e la verifica del rispetto delle misure di prevenzione e delle restrizioni imposte a tali persone.

Nel corso di un controllo serale a Pedaso, i militari dell’Arma del posto hanno rintracciato un 40enne italiano destinatario di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Fermo. L’uomo doveva espiare una pena di due anni e sei mesi di reclusione per il reato di falsità materiale in atto pubblico commesso nel 2020. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.

Ancora un analogo episodio a Monte Urano, dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato una donna italiana di 38 anni, residente fuori provincia, sorpresa a passeggio in quel comune nonostante fosse destinataria di un foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Fermo. Il provvedimento le vietava l’ingresso in quel comune per due anni.

Infine a Porto San Giorgio, i militari dell’Arma hanno identificato un’altra donna straniera di 39 anni, residente a Fermo, notata in evidente stato di alterazione alcolica. Gli accertamenti hanno accertato che la stessa era destinataria di un divieto di ritorno nel comune per quattro anni. La donna multata anche per ubriachezza.