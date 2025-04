Escursioni per godersi la natura e passeggiate nei borghi storici

Pasqua e Pasquetta all’aperto approfittando dei primi tepori primaverili, riscoprendo i sapori e i giochi delle tradizioni. L’appuntamento di maggiore richiamo quest’anno sarà la III edizione della passeggiata ambientale e sociale ‘Il Mio Passo Libero’, che si terrà a Falerone, lunedì 21 aprile nell’arco dell’intera giornata nell’area verde del Parco di San Paolino grazie all’impegno fra Amministrazione, podistica ‘Lattanzi’, l’associazione ‘Parco di San Paolino’, il motoclub ‘Bikers Cave’ e il ‘Lions Club Amandola Sibillini’.

Il programma prevede il ritrovo nel parco di San Paolino di Falerone alle 8,30, da qui si partirà per una passeggiata a piedi di circa 8 chilometri che raggiungerà il centro storico di Falerone, quindi seguendo il sentiero delle antiche fonti, raggiungerà il Teatro Romano di Piane e quindi rientro a San Paolino. Nel Parco di San Paolino è stato allestito un pranza degustazione a cura del moto club ‘Biker Cave’, ci saranno animazione e giochi popolari, nel pomeriggio ci sarò la cerimonia della ‘Festa dell'Albero’ dove saranno messi a dimora alberi autoctoni che saranno assegnati uno ad ogni nuovo nato di Falerone nel 2024.

Il ricavato della giornata, una volta coperti i costi di organizzazione, verrà devoluto all’associazione ‘Anffas Fermana’ per sostenere le loro attività. In località San Ruffino di Amandola nel parco a ridosso del lago in attesa della regata valica ‘Le Vele di San Ruffino’ il parco verde ospiterà visitatori e famiglie per godersi un po’ di svago.

A Montegiorgio l’associazione Archeoclub ha organizzato per sabato 26 aprile in occasione della festa del Santo patrono San Giorgio, una passeggiata di storia e natura con partenza alle 15 dall’impianto sportivo Roffo Alessandrini fino al piccolo e suggestivo borgo di Alteta, per info e prenotazioni 340-3378724.

Il Comune di Massa Fermana, all’interno del programma rivolto alla popolazione over 65 del territorio ha organizzata una giornata di visita con passeggiata nel cemntro storico e nelle aree limitrofe. Il ritrovo è previsto alle 15 presso l’ex scuola elementare di Massa Fermana; si partirà con una visita al Museo degli antichi mestieri ‘Lavorando pedalando’, Pinacoteca Civica e una piacevole passeggiata nel borgo, per scoprire insieme alcune bellezze del territorio.

Nell’ambito dell’80° anniversario della Liberazione l’associazione ‘Casa delle Memoria’ di Servigliano ha organizzato per venerdì 25 aprile visite guidate all’ex campo di prigionia, monumento nazionale. I turni di visita aperti al pubblico si svolgeranno nelle ore 11, 12, 15, 16, 17.

