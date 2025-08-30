Recuperati in quota due escursionisti, salvati anche i loro cani

Fermo, 31 agosto 2025 – Si erano addentrati nella zona di montagna nella zona superiore rispetto al santuario della Madonna dell’Ambro a Montefortino, ma avevano perso l’orientamento. Dopo un’ora di ricerche sono stati recuperati. Questa la disavventura di due persone e due cani, dispersi e tratti in salvo dai vigili del fuoco.

La richiesta di soccorso era stata lanciata direttamente dai dispersi pochi minuti dopo le 18. All’allarme lanciato è seguito l’intervento tempestivo coordinato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, con azioni di recupero poste in essere da terra con i vigili del fuoco del distaccamento di Amandola e da aria con l’ausilio dell’elicottero giunto da Pescara.

Le operazioni di salvataggio si sono svolte anche con la collaborazione del Cai, ed hanno permesso di individuare e trarre in salvo persone e cani, poco dopo le 19. Illesi ma spaventati, i dispersi non avevano perso la rotta a causa del maltempo, ma fortunatamente la tempestività dell’intervento ha permesso di concludere il recupero prima del calare della notte.