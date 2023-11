Esercitazione antincendio al porto di gruppo: in campo guardia costiera e vigili del fuoco

Esercitazione antincendio in porto: la guardia costiera coordina. Si è svolta ieri mattina nella banchina peschereccia del porto di Porto San Giorgio la periodica esercitazione congiunta tra guardia costiera, vigili del fuoco, Croce Azzurra, gruppo comunale di Protezione Civile, civica amministrazione e “Gruppo Marina S.r.l.”, al fine di verificare il dispositivo di pronto allertamento e soccorso, posto in essere per situazioni del caso e allo scopo di testare il funzionamento dei locali presidi antincendio, dislocati lungo le banchine del porto.

Sotto il coordinamento della guardia costiera di Porto San Giorgio, l’esercitazione ha simulato lo scenario di un incendio propagatosi all’interno dell’isola ecologica portuale, in gestione alla “San Giorgio Distribuzione Servizi S.r.l.”, con la presenza di un operatore sul posto che riportava ustioni gravi, in quanto investito dalle fiamme. Nel giro di circa 10 minuti dalla chiamata di emergenza, operata dall’autorità marittima, nel porto erano presenti tutti i mezzi emergenziali interessati. Isolata l’area di interesse – tramite presidi a terra, predisposti con l’ausilio della Protezione Civile e, a mare, tramite preposto mezzo nautico – l’incendio simulato è stato con prontezza domato dai vigili del fuoco e il malcapitato soccorso, per le cure del caso, dal personale sanitario del 118: "Addestrarsi periodicamente con questa tipologia di esercitazione, consente di verificare e monitorare il dispositivo di allerta e soccorso già posto in essere, eliminando ogni eventuale criticità, al fine di renderlo sempre più efficiente ed efficace", ha dichiarato il Comandante della Guardia Costiera di Porto San Giorgio, tenente di vascello, Angelo Picone.