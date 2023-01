Esercitazione sull’Ete Morto

La fine dell’anno e l’inizio del nuovo anno è invariabilmente tempo di bilanci anche per il Gruppo Comunale di Protezione Civile. Nel corso dell’ultima assemblea dei volontari dell’anno, il coordinatore del Gruppo Comunale, Massimiliano Castignani ha tirato le somme, più che lusinghiere, dell’attività svolta nel 2022. "E’ stato un anno caratterizzato, nei primi mesi (ma non solo), dagli strascichi dell’emergenza pandemica per cui abbiamo continuato ad assistere le famiglie e a svolgere un ruolo di supporto per la somministrazione di vaccini non solo a Sant’Elpidio a Mare, ma anche. Fermo, oltre che dei tamponi nelle scuole per alunni, persnale docente e non" spiega Castignani. Ci sono state attività extra come la ricerca di una persona scomparsa, accanto ad altri impegni legati all’emergenza maltempo. "I volontari sono stati impegnati anche a Senigallia – afferma il sindaco Alessio Pignotti, intervenuto all’assemblea con il Comandante della Polizia Locale, Stefano Tofoni – in seguito all’alluvione. Un’altra situazione d’emergenza cui hanno fatto fronte i nostri volontari ha riguardato, ad Amandola, le ricerche di una persona scomparsa". Una trentina i servizi svolti per il Comune. Grande attenzione è stata prestata alla formazione sulla gestione degli incendi boschivi (5 i turni effettuati per conto della Regione) e sul dissesto idrogeologico. Nel 2022 sono state 2065 le ore di servizio, di cui 708 per le emergenze. "Abbiamo fissato obiettivi a breve termine tra cui una prova di evacuazione sull’Ete Morto; un nuovo sistema di comunicazione dell’emergenza e di preallarme per quell’area per la quale stiamo pensando di utilizzare specificamente la app Flagmii; e l’aggiornamento del piano di protezione civile".