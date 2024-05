Esordienti in campo nella quinta edizione del ‘Torneo del Fermano’

E’ stato presentata ieri mattina nella sala Consiliare della Provincia di Fermo, la quinta edizione del ‘Torneo del Fermano’ valido come secondo Memorial Candido Pierleoni, manifestazione calcistica riservata ai ragazzi della categoria Esordienti che si svolgerà dal 14 al 16 giugno. Un evento che vede impegnate in prima linea molte società del territorio: Afc Fermo, Borgo Rosselli, Pedaso, Invictus Grottazzolina, Tignum Montegiorgio, Polisportiva Altidona, Real Elpidiense e Polisportiva Mandolesi. Ideatore e organizzatore dell’evento l’ex calciatore professionista Gianluca De Angelis, che anno dopo anno sta riscuotendo sempre maggiore interesse e adesioni, tanto per fare un accenno a questa edizione prenderà parte anche la Brasov (Romania). Dopo i saluti del presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, che ha ricordato i valori dello sport mettendo a disposizione gli impianti è stato annunciato nel dettaglio il torneo.

Fra gli intervenuti: il sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi; gli assessori allo sport di Pedaso Giuseppe Galasso; Sant’Elpidio a Mare Roberto Greci; Altidona Marco Tirabassi e Fermo Alberto Maria Scarfini. Il Torneo del Fermano vedrà impegnate 32 squadre, che giocheranno su 8 diversi campi del territorio. Alla fine del torneo, oltre al trofeo per i vincitori, verranno assegnati anche alcuni premi speciali: miglior portiere, Coppa Piero De Angelis; miglior giocatore, Coppa Giovanni Pompei; capocannoniere, Coppa Marzi e premio Fair Play come Coppa Tidei.

Le squadre sono state suddivise in otto gironi: il Girone A giocherà all’impianto ‘Recchioni’ di Fermo con: Afc Fermo, Don Bosco Gubbio, Salesi Firenze, AS Roma. Girone B allo ‘Stanghetta’ di Fermo con: Tignum, Cuprense, Brusaporto Calcio, Modena Fc. Girone C al comunale di Porto San Giorgio con: Borgo Rosselli, Gubbio, Ss Stivo O, Sassuolo. Girone D al ‘Pelloni’ di Porto San Giorgio con: Polisportiva Mandolesi, Brasov, Terracina, Ascoli Calcio. Girone E al ‘F.lli Bagalini’ di Altidona con: Altidona, Bastia Umbra, Brusaporto B, Cesena. Girone F al comunale di Pedaso con: Pedaso, Don Bosco Perugia, Arco, Torino. Girone G al ‘Valenti’ di Grottazzolina con: Invictus, Maceratese, Porto Recanati, Hellas Verona. Infine il Girone H al ‘Della Valle’ di Sant’Elpidio a Mare con: Real Elpidiense, Ancona, Umbertide, Monza. Una bella sfida e un mese intenso di sfide che terrà impegnati anche gli appassionati di calcio del territorio.

Alessio Carassai