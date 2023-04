Esperti a confronto sul fine vita "Cure palliative, a Fermo non ci sono"

Certe parole sono dense di significato, hanno dentro un mondo di sentimenti, di paure, di tabu. Vale per la parola ‘morte’, vale per ‘suicidio’, e poi ‘malattia’, ‘disabilità’. Parole ma anche vita vera e vissuta, concetti con cui si deve, per forza fare i conti. Parte da qui il congresso di altissimo livello che si terrà domani mattina, per operatori sanitari, nella sala convegni dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Fermo, un’iniziativa fortemente voluta da alcune società scientifiche e enti del terzo settore e che è stata organizzata dal neurologo Eugenio Pucci con i colleghi Paolo Zolo di Arezzo e Alessandra Solari di Milano. Tra i relatori, oltre a Pucci e al primario di neurologia Patrizio Cardinali, ci sono specialisti, palliativisti, filosofi, medici legali, teologi e esperti di bioetica.

"Il tema della giornata è il suicidio medicalmente assistito – spiega Pucci – abbiamo voluto connotare con questa parola forte una questione che spesso viene ritenuta marginale ma che così non è. Parliamo di persone con disabilità neurologiche molto gravi, persone per le quali la vita ha perso di senso e che hanno manifestato, in maniera chiara e libera, la volontà di porre fine alle loro innegabili sofferenze". Nelle Marche ha fatto strada la storia di ’Mario’ che di fatto ha ottenuto il suicidio medicalmente assistito, dopo una lunga malattia, in Italia si ricorda anche la storia del giovane dj Fabo che invece era dovuto andare in Svizzera, con l’aiuto di Marco Cappato, per ottenere la possibilità di spegnere la propria esistenza volontariamente. "Nel caso del dj Fabo – prosegue Pucci – si è arrivati ad una sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito come, per chi vive in condizioni di paralisi e di disabilità neurologia, venga negato il diritto di disporre liberamente della propria vita. Un riconoscimento serio che assolve chi ha aiutato il giovane a morire. Noi medici ci troviamo ad avere richieste del genere, i neurologi che gestiscono le difficoltà di persone in condizioni molto gravi sono spesso interrogati su questo e capita anche a noi, il punto che vogliamo toccare con questo congresso è che è necessario arrivare ad una procedura chiara, che definisca il ruolo del servizio sanitario pubblico, che non può far finta di niente di fronte a tali richieste di aiuto. E ancora – prosegue Pucci – il convegno sarà un’occasione anche per far luce sulla scarsa attuazione del diritto alle cure palliative, quelle che consentono di gestire il dolore e restituire dignità nella malattia con una presa in carico complessiva che coinvolge la famiglia. A Fermo i malati neurologici non si accedono alle cure palliative, quando nella Regione è stato bandito un concorso per 7 medici palliativisti, l’allora area vasta fermana non rispose al bando. Pesaro ne ha avuti 4 e Macerata e Ancona uno a testa".

Nel pomeriggio di domani, alle 18 al Caffè letterario, un incontro aperto alla cittadinanza con lo stesso Pucci, don Sebastiano Serafini, teologo e bioeticista, Maurizio Mori, membro del Comitato nazionale per la bioetica, e Mariella Immacolato, medico legale.

Angelica Malvatani