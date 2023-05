Esperti su adolescenti e web

Aiutare i ragazzi adolescenti e pre-adolescenti catturati e persi nella rete di internet. Sarà questo l’obiettivo dell’incontro ‘Riorientarsi alla vita’, dedicato a insegnanti, genitori e tutti coloro che si trovano ad interagire con i giovani, che si terrà oggi alle 18 nella sala consiliare del Comune di Falerone, ospiti e relatori Diego Miscioscia, psicologo e psicoterapeuta socio fondatore dell’Istituto Minotauro dell’Università statale di Milano; Paola Nicolini, psicologa e docente dell’università di Macerata; modererà l’incontro Filippo Sabattini, pedagogista, formatore e referente Area scuola di Wega che organizza l’incontro. Nell’attuale cultura narcisistica, la famiglia e il sociale spesso trasmettono ai più giovani soprattutto una ‘etica dei diritti’ a scapito di una ‘etica della responsabilità’. In questo senso, è fondamentale individuare un percorso formativo per genitori e insegnanti, che permetta di poter utilizzare strumenti specifici, che favoriscano l’acquisizione, da parte dei ragazzi, di autentici valori naturali psicologici di responsabilità con cui affrontare le sfide del futuro. Nel corso del confronto verranno proposti strumenti per impostare il progetto educativo e didattico, sintonizzandosi con i compiti di sviluppo e con le caratteristiche della cosiddetta Generazione Z. Incontro gratuito con obbligo di prenotazione, per info 339-3508761.