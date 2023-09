Espianto multiorgano per Perticarini

Generoso, attivo, disponibile e altruista Domenico Perticarini lo è stato da vivo, lasciando alla famiglia e ai tantissimi che lo hanno conosciuto la bella testimonianza di attaccamento ai sani valori. Ma lo è stato anche esalato l’ultimo respiro, donando gli organi e regalando qualcosa di impagabile e di estremamente generoso a pazienti in attesa di trapianto: la speranza di una nuova vita. "Un gesto di grande umanità della famiglia Perticarini – dice l’Ast di Fermo – e un plauso all’équipe della terapia intensiva, del blocco operatorio e della rete dell’associazionismo". Perticarini, 80 anni non ancora compiuti, la sera del 26 agosto era finito in un pozzo cisterna mentre stava lavorando, col trattore, un terreno di proprietà a Casette d’Ete. Prontamente trasportato in elisoccorso all’ospedale regionale, era stato dimesso domenica ma, dopo poche ore, la situazione è precipitata e si era reso necessario un ricorso d’urgenza al Pronto Soccorso di Fermo dove, è sopraggiunto il decesso. I familiari non hanno esitato ad acconsentire alla donazione di organi, certi di rispettare una volontà più volte espressa dal loro caro. "Dalla terapia intensiva, è partita la macchina della ‘buona sanità’ che coinvolge oltre 700 operatori impegnati nella ricerca di un ricevente in attesa sul territorio nazionale. Il delicato intervento di prelievo multiorgano si è svolto la notte scorsa nella sala operatoria del ‘Murri’ e, nelle prime ore di ieri, gli organi prelevati hanno valicato i confini regionali" riferiscono dall’Ast, ringraziando i familiari "per il gesto di generosità che ha consentito la circolarità del dono".

Oggi, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria, la comunità si radunerà per l’ultimo saluto al caro Domenico (sono gradite offerte alla Croce Gialla). Da parte dell’Ast, intanto, arriva il riconoscimento della "spiccata sensibilità che la gente di Montegranaro ha dimostrato da tempo in materia di donazioni e di tutto ciò che ruota intorno al tema della solidarietà sociale. Il nostro grazie va all’Aido, Avis, Admo, alla Croce Gialla per l’impegno profuso a livello locale. Montegranaro è stato il primo Comune coinvolto nel progetto di sensibilizzazione che viene portato avanti dal personale sanitario dell’Ast fermo e dall’Aido provinciale, insieme alle amministrazioni locali, sull’importanza di esprimere la propria volontà donativa in occasione del rinnovo della Carta d’Identità".

Marisa Colibazzi