Esplode bombola sul tetto

Per cause accidentali esplode la bombola di gas sul tetto del monastero delle monache Benedettine nel centro storico di Amandola.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16,35 di ieri nel monastero delle Benedettine in via Nazario Sauro. Una squadra di operai intenti a svolgere i lavori di ristrutturazione del complesso architettonico danneggiato dal sisma del 2016, stava effettuando dei lavori sul tetto, più precisamente stava sistemando con la fiamma ossidrica la guaina impermeabilizzante del tetto prima di posizionare i coppi, quando per cause accidentali la bombola che conteneva il gas è esplosa.

Il boato è stato assordante tanto che i lavoratori e i residenti delle abitazioni vicine si sono allarmati. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del Distaccamento di Amandola e i carabinieri della Stazione locale per effettuare un sopralluogo. Fortunatamente nella deflagrazione non è rimasto coinvolto nessuno e non ci sono stati feriti, gli unici danni piuttosto delimitati, perché l’esplosione è avvenuta all’aperto sono limitata solo ad una parte del tetto nelle vicinanze della bombola. Dopo le opportune verifiche e senza ulteriori conseguenze intorno alle 19 tutto è tornato alla normalità.

Alessio Carassai