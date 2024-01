Esplosione e poi fiamme. Noto artigiano muore mentre è al lavoro. Rapagnano sotto choc

Prima un’esplosione poi l’incendio, è così che ha perso la vita Paolo Mariani di 62 anni, noto artigiano di Rapagnano che stava lavorando nel suo laboratorio. Tutto è accaduto poco prima di pranzo, erano circa le 12, dopo aver svolto alcune mansioni fuori nella mattinata Paolo Mariani era tornato a casa e stava lavorando nel suo laboratorio allestito nel piano interrato della sua abitazione sita in via Santa Maria a poche centinaia di metri del centro storico di Rapagnano, quando è avvenuto l’incidente. Specializzato nella lavorazione del ferro battuto, Paolo Mariani stava utilizzando la fiamma ossidrica quando per cause in corso di accertamento, la bombola è esplosa, le fiamme che ne sono scaturite hanno investito in pieno l’artigiano che è stato sbalzato via e si sono propagate all’interno iniziando ad attaccare l materiale infiammabile presente all’interno del laboratorio, fra i vari oggetti c’erano anche altre bombole nel locale.

Il boato ha richiamato l’attenzione dei familiari che si sono precipitati nel seminterrato trovando il laboratorio in fiamme e l’uomo riverso a terra, immediatamente hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti con estrema celerità i sanitari del 118, i volontari della Pubblica assistenza di Monte San Pietrangeli, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio con diverse squadre e due mezzi dei vigili del fuoco provenienti da Fermo. I vigili del fuoco in pochi minuti si sono fatti largo fra le fiamme ed hanno domato l’incendio, riuscendo a recuperare il corpo rimasto a terra dell’artigiano ormai privo di vita, alcuni degli oggetti del laboratorio sono stati portati fuori e spenti all’aperto.

Purtroppo per Paolo Mariani però non c’era più nulla da fare, l’uomo è deceduto in seguito all’esplosione, i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

I vigili del fuoco hanno impiegato poco tempo per ripristinare le condizioni di sicurezza, nonostante l’esplosione violenta il laboratorio non ha subito danni rilevanti, anzi nella parte esterna dell’abitazione non erano neppure presenti i segni neri di fumo e fiamme che spesso sono conseguenza di un incendio.

La dinamica dell’accaduto è sembrata già da subito piuttosto evidente, ma sono in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri di Montegiorgio, guidati dal capitano Massimo Canale, in collaborazione con i vigili del fuoco per ricostruire con la massima esattezza la dinamica dell’accaduto.

La salma di Paolo Mariani, è stata invece trasferita nel nosocomio di Fermo a disposizione dell’Autorità giudiziaria al fine di consentire tutti gli accertamenti del caso. La Procura della Repubblica di Fermo sull’incendio di Rapagnano caso ha aperto un fascicolo per decesso sul luogo di lavoro. Una tragica notizia che purtroppo va ad allungare la lista delle morti bianche nel Fermano e nelle Marche.

La morte di Paolo Mariani ha scosso la comunità di Rapagnano, l’artigiano lascia una figlia e tanti amici e conoscenti che con lui hanno scritto tante pagine del paese.