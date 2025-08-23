Esposto del Pd sul caso Svem. Botta e risposta sulle spese

Sarà oggetto di un esposto in Procura, alla Corte dei Conti e alla guardia di finanza di Ancona la vicenda Svem, la società finanziata per 5 milioni euro dalla Regione e totalmente controllata. A dirlo è Alessia Morani del Partito Democratico che prende spunto dall’inchiesta della giornalista Sandra Amurri per chiedere al presidente Francesco Acquaroli di avere risposte, chiarimenti, trasparenza nei costi e nelle consulenze: "Tutto inizia con un bando Svem che cercava una figura particolare di coordinatore per animazione, bando misteriosamente annullato dopo aver scoperto gli assegnatari, prima indicati solo come date di nascita, tra gli assegnatari politici noti alle cronache o legati a politici di destra, Mauro Lucentini della Lega il più noto". Morani con la stessa Amurri ripercorre le tappe dell’inchiesta che chiede conto del milione e 400 mila euro spesi dalla Svem (203mila secondo la società le consulenze amministrative e Legali e Notarili ), di cui è presidente l’imprenditore Andrea Santori, dei soldi spesi per comunicazione e pubblicità, per consulenze legali, per auto di servizio che risulterebbero utilizzate per scopi privati: "Ci sono anche due contratti con agenzie di viaggio che coprono spostamenti non meglio precisati e indefiniti. Possiamo chiedere, da cittadini, come vengono spesi i soldi di tutti, in questo che sembra un crocevia di interessi?" aggiunge la Morani –. Penso che il presidente Acquaroli debba dire qualcosa su queste vicende, tutti documentate, passando per l’Its che pure ha spese poco chiare". La risposta della Svem parla di investimenti e non di spese, di risultati e di un’attività intensa: "Alla Svem è stato adottato il sistema di controllo obbligatorio per una questione di trasparenza delle decisioni e delle delibere. Prima fra tutti l’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione che controlla le nostre determine e dà una risposta. Abbiamo preso una società in difficoltà e siamo riusciti a creare una struttura che sa come gestire i fondi europei, a favore del territorio, dell’economia, degli imprenditori. Abbiamo cancellato spese inutili, i lavori eseguiti e oggi contestati hanno riguardato tutta la sede, compresi impianti di scarico e idrici. Il bando per i professionisti delle politiche comunitarie sarà ripubblicato, non è stato sospeso misteriosamente ma in seguito all’accesso agli atti di due partecipanti". Il presidente Santori ribadisce di non aver mai fatto un uso privato dell’auto, ci sono invece i risultati di chi si è affidato solo a professionisti preparati: "L’efficienza messa in campo ha contribuito al miglioramento nel posizionamento della Regione nelle classifiche nazionali".

Angelica Malvatani