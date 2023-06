Esposto sullo Spazio Betti "Schiamazzi e irregolarità"

Il cosiddetto ’Spazio Betti’ nel centro storico di Fermo finisce nel mirino dei residenti, per gli schiamazzi notturni, gli atti vandalici e le presunte irregolarità nella gestione. Le persone che vivono nei pressi della struttura hanno infatti presentato un esposto al procuratore della Repubblica, al prefetto, al questore, al comandante provinciale dei carabinieri, al sindaco, alla polizia municipale, all’Arpam e alla Corte dei Conti, affinché verifichino che l’attività si svolga nella norma. "L’8 marzo scorso – spiegano i residenti nel documento – è stato inaugurato da parte delle autorità comunali lo ’Spazio Betti’ all’interno del cortile dell’ex scuola media ’Ugo Betti’.

Considerato che si trattava della serata inaugurale abbiamo tollerato il baccano provocato da musica ad alto volume e gli schiamazzi provenienti dalle tante persone partecipanti al post inaugurazione. Alcuni residenti hanno comunque doluto chiamare le forze di polizia per cercare di limitare il frastuono che disturbava il loro meritato riposo e quelle famiglie che abitano sopra il bar hanno raccontato del solaio che tremava ed oscillava vistosamente. Sottolineiamo che ci sono persone che si alzano alla 4 del mattino per andare a lavorare e alcune malate costrette a letto. La settimana successiva, di tutta risposta, abbiamo assistito ad una versione in formato ridimensionato nei numeri, ma non nella sostanza, di rave party abusivo: musica suonata dal vivo a tutto volume, persone che urinavano sulle mura della scuola e salivano sulle auto in sosta".

La storia delle serate ’moleste’ e difficili da tollerare a detta dei residenti è continuata e ogni volta e, secondo i residenti, è stata replicata: persone ubriache e schiamazzi fino alle 3 del mattino. Vista la situazione, i residenti hanno deciso di presentare un esposto in cui si segnala che viene esercitata attività di intrattenimento musicale in assenza di licenza e che non è stata consegnata agli uffici competenti la relazione d’impatto acustico o l’autocertificazione di un tecnico competente.

Viene segnalato, inoltre, che l’attività di intrattenimento e spettacolo viene svolta su area diversa da quelle dedicate per le attività temporanee così come individuate nel piano di zonizzazione acustica. L’esposto è stato inviato anche all’Arpam per le verifiche acustiche ed alla Procura della Repubblica di Fermo affinché verifichi la veridicità dei fatti riportati e per capire perché non siano stati fatti accertamenti e adottati gli opportuni provvedimenti di eventuali violazioni del Testo unico di pubblica sicurezza e delle norme sull’inquinamento acustico.

