"Esproprio dell’Excelsior, un bagno di sangue"

Esproprio dell’ex cinema Excelsior avanti tutta, il sindaco Valerio Vesprini non fa più mistero di aver imboccato questa strada per l’incomunicabilità esistente tra il comune e la proprietà "Chissà se il primo cittadino avrà fatto bene i calcoli costi-benefici fra il passaggio sic et sempliciter dell’immobile al comune oppure di doverlo pagare con un’indennità di esproprio" è il commento del consigliere comunale del Pd, Christian De Luna, sentito come voce di opposizione. Ma prima di sentirlo diamo un’occhiata a quale potrebbero essere i costi di esproprio. Dopo il cambio della destinazione d’uso dell’ex cinema, da spettacoli ad un mix residenziale-commerciale con circa 600 metri quadrati ciascuna, il valore dell’immobile risulta oggi sensibilmente più alto rispetto a prima. In base a stime di mercato, il passaggio da una struttura culturale a un mix residenziale-commerciale può spostare i prezzi da circa 1.700–2.000 euro a mq (uso spettacolo) a circa 3.200–3.600 euro a mq (usi residenziale e commerciale). Applicando questi range alle superfici indicate (totale 1.200 mq), il valore attuale si collocherebbe in un intervallo di circa 3,8–4,3 milioni di euro, mentre il valore nella precedente vocazione sarebbe stato nell’ordine di 2,0–2,4 milioni. Una differenza che, pur con tutte le cautele del caso, descrive un incremento prossimo al raddoppio.

Commenta De Luna: "Dalle cifre di cui sopra per l’esproprio servirebbero circa tre milioni di euro, senza contare le spese di demolizione o riqualificazione. È un bagno di sangue, una cifra enorme per le casse comunali, e ci chiediamo dove si troverebbero i fondi. Un mutuo? Sarebbe troppo pesante."

Ovviamente ci sarà il rischio di contenziosi, il privato potrebbe contestare l’importo dell’indennità e l’edificio invece di essere recuperato finirà in tribunale sine die. "Sì, il privato farà probabilmente ricorso. Per questo serve un’ampia condivisione: non basta il mandato del sindaco o della maggioranza, serve una discussione aperta a tutta la città".

In sintesi, qual è la sua posizione? "L’immobile va recuperato, su questo siamo tutti d’accordo. Ma prima di parlare di esproprio bisogna valutare bene costi, benefici e prospettive future, mettendo al centro il bene collettivo. Tre milioni per un edificio da riconvertire mi sembrano davvero troppi".

Silvio Sebastiani