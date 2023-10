Essenze, aromi e frutti della terra. Torna la mostra ’Il mare in fiore’

Torna la mostra-mercato “Il Mare in fiore” oggi e domani, spazio a essenze, aromi e frutti della terra. E’ la mostra mercato florovivaistica, voluta dall’assessorato al commercio e organizzata dalla Mylove Eventi, che caratterizzerà il centro cittadino nelle giornate di sabato e domenica prossimi. Gli stand saranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle 20: “Gli espositori hanno trovato in Porto San Giorgio una piazza interessata tanto da chiederci una seconda data dopo quella primaverile – spiega Carmen Lisa Carella di Mylove Eventi -. L’iniziativa è accolta positivamente anche da numerosi cittadini e visitatori, attratti in passato dalla qualità dei prodotti e dalle novità proposte. Anche in questa edizione troveranno fiori, piante, vasi, artigianato e alimenti naturali. La proposta sarà completata con piante grasse, agrumi e ulivi (azienda Grasso dalla Sicilia), fiori di stagione e aromatiche (vivai Tempesta dalla Puglia), peperoncini (Agriflor dall’Umbria), ciclamini (L’orchidea dalle Marche), bouganville (Tamoflor dal Lazio) e altre specialità florovivaistiche”. Gli artigiani esporranno prodotti con materiali naturali, a tema floreale, frutti della terra, pistacchi e farine: ad essere interessate saranno viale Buozzi e piazza Matteotti. L’assessore Giampiero Marcattili rimarca l’importanza di questa manifestazione sotto il profilo commerciale: "Ci permette di animare anche con delle novità un mese tradizionalmente di transizione e, al tempo stesso, catalizzare l’attenzione sulla nostra città nel fine settimana".