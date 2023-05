Estate a Rapagnano, colonie e tante iniziative per tutte le età

Tantissime le iniziative preparate dal Comune di Rapagnano per l’estate. Il Comune, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e l’Uisp infatti, organizza i centri estivi e le colonie marine con l’obiettivo di offrire un’esperienza stimolante portando allegria e divertimento a tutti, dai bambini agli anziani. Partiamo dal centro estivo organizzato per gli alunni della scuola primaria e secondari e in programma dal 19 giugno al 28 luglio. Iscrizioni aperte da qualche giorno e che prevedono un costo settimanale di 50 euro per un figlio, 80 euro per due figli e 100 euro in caso di famiglia con tre figli: il centro si svolgerà sempre al mattino. Programmate anche le colonie marine a Porto San Giorgio presso lo Chalet Duilio in due periodi: dal 3 al 14 luglio solo al mattino con rientro previsto alle 13, dal 17 al 28 luglio sia mattina che pomeriggio con ritorno in programma alle 18. Restano invariati i prezzi: 50 euro a settimana mezza giornata, 100 per intera giornata. Non manca neanche il centro estivo per i piccoli della scuola dell’infanzia dai 3 ai 6 anni sempre dal 3 al 28 luglio con le quattro settimane che sono state indicate con aria, terra, acqua e fuoco che rappresentano il tema della settimana. Anche in questo caso i prezzi sono gli stessi settimanali del centro estivo. Sempre dal 2 al 14 luglio presso lo Chalet Duilio sono previste le colonie marine per anziani e nipoti dai 3 ai 6 anni: l’occasione per coinvolgere più generazioni per un coinvolgimento e una interazione continua: 50 europ a settimana quota di iscrizione, 40 euro per un altro componente del nucleo familiare.

Roberto Cruciani