Estate con ’Jazz al castello’ Quattro concerti e artisti d’autore

Il jazz piace a Porto San Giorgio e l’amministrazione comunale, che ne è consapevole, da anni ne organizza delle rassegne affidandole alla direzione artistica di Michele Sperandio dell’associazione “Cantiere Eventi”. Quest’anno dopo aver tenuto una rassegna invernale si appresta ad avviare quella estiva “Jazz al castello” alla Rocca Tiepolo. Sono quattro gli appuntamenti in programma: "Quello di Michele è un lavoro che parte da lontano – spiega l’assessore Carlotta Lanciotti in conferenza stampa – Interverranno artisti nazionali e internazionali – fa sapere il direttore artistico - con un repertorio che spazia tra il jazz tradizionale e sonorità più insolite come il jazz funk". La prima data è il 20 luglio con il Nodo Trio, gruppo capitanato da Tiziano Negrello (contrabbassista). "La loro terra e la loro scuola sono state duramente colpite dall’alluvione, per cui ho deciso di supportare questo trio”. Il 27 luglio Emiliano D’Auria presenterà l’ultimo lavoro del quartetto, “First rain” prodotto da un’etichetta norvegeseà. Ad accompagnare Emiliano D’Auria Quartet ci sarà il trombettista Luca Aquino, ospite d’onore che vanta collaborazioni con Lucio Dalla. Il nuovo quartetto Sharon Clark Quartet sarà a Rocca Tiepolo il 2 agosto. Oltre alla vincitrice del Bistro Award di New York come best vocalist Sharon Clark, ci saranno ad accompagnarla Daniele Gorgone, Marco Cirillo e lo stesso Michele Sperandio. Ultimo appuntamento il 17 agosto con il pianista marchigiano Alessandro Menichelli e il suo trio. La rassegna è supportata da Cna il cui referente Alessandro Quinzi si ritiene "felice di essere partner di un’iniziativa che favorisce il turismo".