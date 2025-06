Estate da vivere a Villa Vitali. Da Elio Germano a Shakespeare

Già di suo Villa Vitali è un posto che va vissuto, con l’aria fresca degli alberi e il colore dei fiori, dentro un profumo di cose antiche e belle. Se ci metti dentro una rassegna di musica, teatro, comicità, danza, allora si trasferisce qui il palcoscenico delle grandi occasioni e l’impressione è che sarà un’estate da tutto esaurito. Si chiama Villa Invita la rassegna messa a punto insieme con l’Amat, un viaggio tra le più diverse forme di arte e di creatività. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei ha firmato cinque delle dieci edizioni della rassegna, oggi parla di una crescita costante: "Il teatro è un luogo di comunicazione, Vitali è un luogo di comunicazioni, casa di tutti gli artisti. Fermo è un modello reale nella gestione degli spazi di cultura che non bastano mai". Il direttore dell’Amat Gilberto Santini non esita a definire Villa Vitali il più bel teatro all’aperto delle Marche: "Cominciamo il 9 luglio con la comicità garbata e sorridente di Federico Basso. Il 10 luglio spazio alla musica con Canto libero, omaggio alle canzoni di Battisti e Mogol, mentre il 23 luglio portiamo qui un connubio che ci piace sempre tanto, quello con Civitanova danza. Arrivano i Kataklò e l’energia pura del loro spettacolo che si intitola Seasons". Il 20 luglio Simone Scorcelletti torna a Fermo, con i mostri sacri del rock, dai Led Zeppelin ai Guns n’ Roses, il tutto rivisitato da una grande orchestra. Il visual show è affidato a Joseph Lefevre. Il 26 luglio e il 3 agosto largo agli spettacoli dedicati a Shakespeare con Proscenio teatro e l’entusiasmo di Stefano De Bernardin e Stefano Tosoni: "Apriamo con il nostro spettacolo Misura per misura, e chiudiamo con Amanda Sandrelli nei panni della bisbetica domata, per un viaggio che vuole arrivare soprattutto al cuore dei giovani. Il biglietto a tutta la rassegna Shakespeare nel parco, che durerà quasi un mese, sarà gratuito per gli under 18". Il 18 luglio torna in città un attore del calibro di Elio Germano, stavolta a raccontare ‘Il sogno di una cosa’ di Pasolini. Il 30 luglio la scena si sposta nella chiesa di San Domenico, per l’Orchestra internazionale d’Italia che propone il Gran concerto per il Giubileo, dal Te Deum del Giordaniello fino a Bach, con ospiti del calibro dei soprani Stefania Donzelli e Giulia Costantiti, il tenore Matteo Laconi, il basso Piersilvio De Santis, il mezzo soprano Emily Scopini e il coro del Vox Poetica Ensamble. Chiudono la rassegna due comici, Angelo Duro, in scena il 6 agosto, e Piermassimo Macchini, il 22 agosto. Info 0734 284295.

Angelica Malvatani