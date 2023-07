Estate, non solo mare Eventi in tutta la città

Cambia l’amministrazione e cambia l’immagine di un’estate la cui programmazione è giocoforza un ibrido tra quanto già programmato nella precedente legislatura e quanto intendono proporre i nuovi arrivati, intenzionati a dare sin da subito il proprio imprinting al nuovo corso. Una barca coloratissima che veleggia in mezzo al mare è il logo scelto per veicolare ‘La città del mare e dei colori’, con tanto di QR Code per collegarsi alla web app e, consultando le tre macro sezioni (villaggio in pineta per la zona nord, il centro e in riva al mare per la Faleriense), essere aggiornati sulle decine di eventi culturali, sportivi, ricreativi, enogastronomici. Logo, slogan e Qr Code campeggiano anche sulle t-shirt indossate nella conferenza stampa di presentazione del programma, dal sindaco Massimiliano Ciarpella, dal vice Andrea Balestrieri, dagli assessori al turismo, Elisa Torresi, allo sport, Enzo Farina, dal consigliere Giorgio Marcotulli (cui viene riconosciuto il merito di aver lavorato sul marketing) e da Daniela Piergentili, presidente della Pro Loco, braccio operativo nella promozione e organizzazione degli eventi. "La programmazione è già ricca, ma sarà aggiornata di volta in volta con altri eventi che stiamo mettendo a punto – afferma la Torresi -. Abbiamo voluto ripensare le iniziative lungo la fascia costiera, nelle zone più decentrate, che avevano bisogno di una ulteriore spinta in termini di partecipazione. A nord abbiamo spostato il mercatino del martedì nella piazzetta adiacente la pineta, inserendo eventi collaterali e lo stesso abbiamo fatto a sud, per il mercatino del venerdì. Abbiamo coinvolto tutte le zone della città, con appuntamenti mirati, contando sulla preziosa collaborazione delle associazioni".

"Vogliamo creare qualcosa di duraturo, di nuovo, che possa favorire la crescita della città", aggiunge Ciarpella, soffermandosi sul progetto della città ciclabile che intende realizzare durante il mandato "perché cicloturismo e mobilità dolce sono elementi cardine del nostro programma". Tra gli eventi, spiccano il festival ‘I Teatri del Mondo’ (15-22 luglio), Archi in villa Baruchello (Summer international Academy, da luglio a settembre), concorsi di bellezza, sagra dello scottadito, le feste di quartiere, le serate degli ‘Artisti in corso’ (in via Battisti), eventi sportivi, solo per citarne alcuni. Per facilitare gli spostamenti in città, il giovedì e il sabato funzionerà un bus navetta dalle 21 alle 24.