‘Estate Ragazzi’, il programma. Si sono aperte le iscrizioni

Avviata la campagna di iscrizioni per ‘Estate Ragazzi’. Si partirà dal 1 luglio al 1 agosto dal lunedì al venerdì nelle scuole dell’infanzia del capoluogo e di Piane per il ‘Centro estivo’ rivolto a bambini da 3 a 6 anni. Il servizio sarà attivo sia a mezza giornata sia fino alle 18 (info 328-4647701).

Altra formula di ‘Centro Estivo’ per i ragazzi da 6 a 14 anni e si svolgerà dalle 7,45 alle 12,30 dal lunedì al venerdì al centro sociale ‘La Ragnatela’ e la scuola elementare di Piane. Il servizio sarà attivo dal 9 giugno al 27 giugno (per info 329-9333542).

A chiudere l’offerta le ‘Colonie Estive’ nella versione per i ragazzi da 6 a 14 anni e per gli over 65 che si svolgeranno dal 30 giugno all’11 luglio, sempre dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 12,30 allo chalet ‘Baladì’ di Lido di Fermo, durante la giornata saranno organizzate attività di gruppo (per info 329-9333542).