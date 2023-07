Estate ricca di eventi a Sant'Elpidio a Mare, oltre 100 proposte per tutte le età

‘La bella stagione’, così l’amministrazione di Sant’Elpidio a Mare ha voluto definire la programmazione messa a punto per questa estate e fino alle feste patronali di inizio settembre, ricca di oltre 100 eventi. "Abbiamo in cartellone proposte rivolte a ogni fascia d’età, che sapranno incuriosire, coinvolgere e soddisfare gli interessi più diversi, spaziando dall’enogastronomia, agli spettacoli e ancora – dice il sindaco Alessio Pignotti – danza, cinema, laboratori per bambini, eventi sportivi, seminari e residenze musicali e tanto, tanto altro".

Nell’impossibilità di fare un elenco dettagliato, gli amministratori hanno posto l’attenzione sugli eventi clou a partire dalle manifestazioni storiche: Città Medioevo (dal21 al 2 3 luglio) alla Contesa del Secchio (12-13 agosto); alla 24° edizione del Sant’Elpidio Jazz Festival (il primo concerto è il 13 luglio), i tradizionali concerti dei venerdì agostani con la stagione concertistica dell’Accademia Organistica, la cena itinerante di Enosophia (7 luglio), gli Aperitivi al Borgo, e le sagre degli gnocchi (quartiere Luce 6-9 luglio) e degli scampi (quartiere Angeli, 13-16 luglio).

Torna anche la rassegna Nuovo Cinema Cunicchio all’area Alberto Sordi con sei titoli a partire dall’11 luglio con Babylon. Per i più piccoli, ci sono le letture animate di Racconti sotto le stelle (dal 7 luglio) e gli spettacoli del festival ‘I Teatri del mondo’ (10 e 11 luglio a Cascinare). Torna il The Barn Day, festival per gli amanti delle due ruote (3-6 agosto, zona Brancadoro) e, sempre a Casette, dal 7 al 9 luglio. Tre serate in allegria. E poi c’è lo sport con i Tornei Calcio 24 ore e il campo estivo di calcio per ragazzi non vedenti (6-11 agosto), per chiudere il 3 settembre con ‘Un giorno di sport’. Tutti concordi, sindaco Pignotti e assessori alla cultura e turismo, Michela Romagnoli, e allo sport, Roberto Greci nel ribadire la volontà "di offrire un’estate colorata, divertente e ricca di proposte con format consolidati e nuove iniziative, in collaborazione con associazioni locali e toccando tutto il territorio comunale". Il programma completo è consultabile su www.santelpidioamare.it.