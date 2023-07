Estate ricca tra Notte Rosa e Festa del Mare

Notte Rosa, Miss Italia, concerto dei The Kolors, festa del mare: sono le maggiori manifestazioni attese a completamento e caratterizzazione del ricco cartellone dell’estate 2023. Una programmazione realizzata assemblando eventi tradizionali sangiorgesi e accogliendo proposte esterne. Un insieme in cui non mancano iniziative diverse alla stessa data. Si comincia con la Notte Rosa in calendario sabato prossimo, 29 luglio. Rispetto al passato perderà il termine ’revolution’ per aggiungere lo slogan ’Porto San Giorgio balla’. La Pro loco a cui è stato affidato il non facile compito di organizzarla dovrà spiegare il perché del cambio del nome e della sua scelta. Oggi è in programma la conferenza stampa per far conoscere nel dettaglio le iniziative della nottata colorata di rosa, che, ricordiamo, sarà essenzialmente dedicata alla valorizzazione del commercio. Ci sarà musica in ogni angolo della città; il luogo di svolgimento verrà ampliato dal centro al quartiere sud. Con la Notte Rosa terminano gli eventi di luglio. Per quelli d’agosto il piacevole avvio il giorno 12 con il concorso Miss Italia alle ore 21.30 in piazza Matteotti. Parteciperà Miss Italia 2022, Lavinia Abate. Poi il giorno 19 alle ore 21.15 in piazza Matteotti il concerto gratuito dell Band The Kolors, famoso gruppo musicale, formatosi a Milano nel 2009 e composto dai cugini Antonio ’Stash’ Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal bassista Dario Iaculli. Fino al 2022 la formazine comprendeva anche Daniele Mona al sintetizzatore e alle percussioni. Sono divenuti famosi nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, per poi raggiungere la consacrazione popolare partecipando al festival di Sanremo 2018 con il brano Frida (mai, mai, mai). Nel corso della carriera il gruppo ha pubblicato tre album in studio e una raccolta, cantando sia in lingua italiana che in inglese, collaborando con artisti quali Elisa, Guè Pequeno, J-Ax, Elodie e Lorenzo Fragola. Il 20 agosto a chiudere la serie dei grandi eventi sarà la Festa del mare, la più tradizionale e folkloristica delle manifestazioni di Porto San Giorgio con la cottura di calamaretti nella padella gigante dell’adriatico, la processione in mare di motopeschecci, vongolare e barche da diporto. Non mancheranno i caratteritsici fuochi d’artificio.

Silvio Sebastiani