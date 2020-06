È lo spazio che parla di accoglienza per eccellenza, il luogo dei colori e dell’aria buona. Torna per il nono anno consecutivo il centro estivo Montepacini, un progetto che la cooperativa e i volontari della fattoria sociale hanno presentato al Comune e all’Asur per avere il via libera. Dopo un’analisi attenta la risposta: si può fare, si comincia lunedì prossimo, in collaborazione con il gruppo Isrt Molini Girola e tante realtà del...

È lo spazio che parla di accoglienza per eccellenza, il luogo dei colori e dell’aria buona. Torna per il nono anno consecutivo il centro estivo Montepacini, un progetto che la cooperativa e i volontari della fattoria sociale hanno presentato al Comune e all’Asur per avere il via libera. Dopo un’analisi attenta la risposta: si può fare, si comincia lunedì prossimo, in collaborazione con il gruppo Isrt Molini Girola e tante realtà del territorio, di sport e di animazione sociale.

I ragazzi saranno divisi in gruppi e per età, si pensa di fare almeno cinque gruppi, ciascuno seguito da un educatore o un animatore, tutti perfettamente formati anche per le problematiche legate al Covid. Spiega Marco Marchetti che anche quest’anno coordinata il progetto: "Non abbiamo bisogno di contingentare le entrate perché abbiamo diversi accessi, ci sarà poi un momento di triage, dove sarà misurata la temperatura, ci sono i gel e i ragazzi laveranno le mani accuratamente ogni ora. Non abbiamo lasciato nulla al caso, per i ragazzi disabili che saranno con noi ci sarà un educatore dedicato, le attività saranno le più diverse e sempre ispirate alla campagna".

Non ci sarà la mensa, si va dalle 8 alle 13, la merenda è alle 11, le attività ricche e varie, si cura l’orto, si fa giardinaggio, ci si prende cura degli animali, e poi si fa arte, creatività, yoga, kung fu e sport vari: "Abbiamo il cavallo - racconta ancora Marchetti - il somaro, le galline, le pecore, le capre, di lavoro ce n’è in abbondanza. Con noi ci sono anche dei giovani volontari che hanno vissuto esperienze di alternanza scuola lavoro a Montepacini, ci saranno alcuni ragazzi con fragilità lievi che si sono messi a disposizione".

Le informazioni sono al sito www.montepacini.it, chi ne ha diritto può richiedere il bonus centri estivi che copre le spese, sono previsti quattro periodi di due settimane ciascuno, fino al 14 agosto. Le iscrizioni sono sempre aperte: "La distanza è garantita - spiega ancora Marchetti - abbiamo circa 13 ettari a disposizione. Ringraziamo Stefano Faggio e Leonello Alessandrini che ci hanno aperto un’istituzione ricreativa di Molini Girola e i loro campi sportivi. Ci sarà da divertirsi, in assoluta sicurezza e respirando aria buona".

a. m.