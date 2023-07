Estate tra musica, sapori e natura

La città di Amandola anche in versione estiva si scopre un luogo di ritrovo dove vivere l’arte, la musica, gustare i sapori del territorio e dove potersi intrattenere in allegria. Nei giorni scorsi l’Amministrazione guidata dal sindaco Adolfo Marinangeli, in collaborazione con l’Ufficio turistico ha dato il via al cartellone di ‘Amare Amandola’, programmazione estiva di eventi partita ufficialmente il 30 giugno che si protrarrà fino all’inizio di ottobre con numerosi appuntamenti. In questi giorni e fino all’8 luglio, si terrà nella piazza Alta un torneo di volley (3vs3); il 16 luglio ci sarà il raduno ‘Città di Amandola’ evento dedicato ai fuori strada che richiama sempre molti appassionati; il 21 spazio alla‘Notte Romantica’, per celebrare la bellezza dei borghi e viverli a ritmi lenti con musica e degustazioni; il 22 e 23 luglio torna la versione estiva di ‘Diamanti a Tavola’, anche questo uno degli eventi di richiamo della stagione; a chiudere luglio il 29 e 30 si terrà presso il vecchio campo sportivo il contest ‘Sibillini Sound Festival’ dedicato ai gruppi emergenti.

Il mese di agosto sarà altrettanto stimolante: dal 4 al 6 agosto si terrà un ricco programma religioso e d’intrattenimento in occasione del Festa della Madonna Pace; il 5 e 6 agosto escursione in notturna sulla Sibilla in bike; dal 15 al 20 agosto l’area di San Ruffino ospiterà in successione prima la Festa dell’Unità e poi la tradizionale fiera e festa di San Ruffino.

L’appuntamento clou di agosto restano i festeggiamenti del Beato Antonio patrono della città che ospiterà concerti, commedia dialettali, degustazioni di prodotti locali e il tradizionale concerto che quest’anno porterà in piazza Risorgimento Michele Zarrillo. Il mese di settembre invece sarà caratterizzato da quattro fine settimane tutti dedicati alle bellezze del territorio: escursioni a contatto con la natura a piedi e in bike; la festa folkloristica e gastronomica ‘Ai Taccarelli’, una vera promozione delle bellezze dei Sibillini. Invece a sancire definitivamente la fine dell’esatte l’8 ottobre ci sarà l’escursione in bike ‘Garulla Pace Off Rood’. Per info 0736-840731.

Alessio Carassai