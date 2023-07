Estive a Porto San Giorgio, Giorgio Bianchi, Michele Santoro e altri al TAU Teatri Antichi Riuniti

Giorgio Bianchi, Michele Santoro, Giobbe Covatta, Davide Riondino, Dario Vergassola: sono solo alcuni dei noti personaggi impegnati nella miriade di iniziative che compongono il cartellone delle manifestazioni estive. Abbiamo cercato di districarci tra date e appuntamenti a cui l’Amministrazione ha dato dignità di rappresentanza. Volevamo andare oltre la presentazione fatta nei giorni scorsi a Villa Clarice dalla stessa amministrazione, oltre i mercoledì del turista, Notte Rosa, festa del mare con la padella gigante e rassegne varie, a cominciare dai concerti della banda cittadina (il 7 agosto Gran galà lirico sinfonico), jazz al castello, le performance di Cesare Catà e Sergio Soldani, le favole per i più piccoli.

La ricerca ha dato buoni frutti. C’è anche un purtroppo, però, manca la ’Notte Bianca’ dei bambini. Un peccato visto che negli anni scorsi ha raccolto unanimi consensi. Ma veniamo agli eventi degni di rilievo. Alle 21,15 del 6 luglio nella Rocca Tiepolo il documentarista e fotogiornalista, Giorgio Bianchi parlerà su ’il Donbass tra propaganda e fatti accertati’ e mostrerà le foto scattate in Ucraina, raccontando la sua versione dei fatti, senza alcun contraddittorio. Di lui scrivono i critici: "Le sue posizioni sulla guerra tra Ucraina e Mosca hanno suscitato non poche polemiche tra le pieghe mainstream". Altra iniziativa: alle 18,30 del 15 luglio a Rocca Tiepolo ’Racconti inediti che svelano intrighi e raccontano tutta un’altra storia: Aldo Moro fra realtà e manipolazione’, con la partecipazione di Nino Galloni, Michele Altamura e Michele Santoro. Poi il 23 luglio alle 21,30 in piazza Matteotti ’Not (t)e per i sogni dei bambini’ a cura del Cvm, ospiti Giobbe Covatta (nella foto) e Melissa Agliottone. Inoltre da evidenziare il circuito TAU teatri antichi riuniti che propone a Porto San Giorgio quattro rappresentazioni classiche: il 1° agosto, ore 21,15 a Rocca Tiepolo ’Lultima Odissea’ con Davide Riondino e Dario Vergassola; l’8 agosto ’Processo a Pandora’ alle 21,15 nella Rocca con Vanessa Gravina e Stefano Artssunch; ore 20 del 16 agosto al porto “Ifigenia in Aulide”; alle 21,15 del 18 agosto Stefano Tosoni in Iliade Highlights, Stand-up Tragedy.

Silvio Sebastiani