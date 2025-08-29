Estorsione a un disabile. Preso dai carabinieri

Terminata la detenzione domiciliare a cui era stato costretto per aver compiuto un’estorsione, ha pensato bene di riprendere il filo del discorso da dove era stato interrotto, prendendo di mira un disabile. Per questo motivo i carabinieri di Porto San Giorgio hanno denunciato un sangiorgese di 46 anni, per atti persecutori aggravati ai danni di un disabile. I comportamenti persecutori sono iniziati nel mese di gennaio, subito dopo la fine della detenzione domiciliare dell’indagato per un precedente reato di estorsione. L’uomo ha iniziato a pedinare la vittima e a rivolgerle continue richieste di denaro, non accompagnate da minacce esplicite, ma tali da indurre la persona offesa a consegnare 5.000 euro. Le condotte hanno causato un grave stato ansioso e modificato le abitudini di vita della vittima che, esasperata, ha deciso di denunciare i fatti ai carabinieri.

I militari dell’Arma hanno subito fatto scattare le indagini è hanno incastrato il malvivente.

E a proposito di vittime individuate nelle persone fragili, sempre i carabinieri, questa volta a Pedaso, hanno arrestato un 27enne italiano del posto, in esecuzione di una misura cautelare della detenzione in carcere emessa dal gip del tribunale di Fermo a fatti e condotte vessatorie a discapito dei genitori. L’arresto è stato effettuato nella tarda serata e l’uomo è stato tradotto presso la Casa di reclusione di Fermo. Questi interventi dimostrano l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare i reati che minano la sicurezza e la serenità delle vittime. La sicurezza dei cittadini passa anche dalla fiducia nelle Istituzioni: denunciare è il primo passo per uscire dal silenzio e farsi aiutare.

Fabio Castori