Fermo, estorsione e minacce: assolto dopo tre udienze

Rapina e minacce: assolto a Fermo

Fermo, 27 gennaio 2023 – Era accusato di aver minacciato un uomo con un coltello per farsi consegnare il telefonino e poi di avergli estorto una somma di denaro per restituirglielo. Per questo motivo Mahrez Tarhouni, un tunisino di 27 anni domiciliato a Porto Sant’Elpidio, difeso dall’avvocato Rossano Romagnoli, è finito davanti al giudice per le udienze preliminari di Fermo, Maria Grazia Leopardi, per essere processato con rito abbreviato per rapina ed estorsione.

Al termine della discussione il giudice ha emesso la sentenza di assoluzione per tutti i reati. Soddisfatto l’avvocato Romagnoli all’uscita dall’aula: "Il processo si è risolto positivamente per l’imputato grazie all’attento e laborioso esame delle indagini assai minuziose della polizia di Stato di Fermo, che non si è limitata ad assecondare le dichiarazioni della presunta vittima ma ha investigato sugli ulteriori aspetti. Dopo tre udienze in cui è stata fatta luce sugli aspetti della vicenda che sin dall’inizio mostravano la necessità di approfondimenti, l’assoluzione è stato l’epilogo che soddisfa la difesa e l’imputato presente in aula.

La presunta rapina era stata consumata il 6 novembre 2020 a Lido Tre Archi, dove risiede la vittima, un 43enne fermano. Tarhouni era accusato di essersi fatto consegnare telefono utilizzando un coltello per minacciare l’uomo. Dopo la rapina l’imputato, stando a quanto dichiarato dalla presunta vittima, avrebbe ricattato il 43enne per farsi consegnare la somma di 13 euro per la restituzione del telefono.

Dopo tre udienze con un minuzioso ed attento esame dei fatti e delle prove, possibile grazie alla completa ed esauriente indagine degli agenti della polizia di Stato di Fermo, il pubblico ministero Eugenia Sinigallia ha chiesto la condanna a due mesi per il solo reato di furto, ritenendo non provati in udienza e non sussistenti le altre ipotesi di reato. La difesa sostenuta dall’avvocato Romagnoli ha insistito nell’assoluzione nella consapevolezza che l’intera narrazione della vittima non era convincente e non aveva riscontri, anzi mostrava insuperabili contraddizioni con i risultati delle indagini e con le altre testimonianze. In particolare sul possesso del coltello che è risultato essere poi una lattina di bevanda.